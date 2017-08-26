Ангелу Меркель освистали на предвыборном мероприятии



Напряженно началась для канцлера Ангелы Меркель избирательная кампания на предстоящих 24 сентября парламентских выборах в Германии. Политика освистали граждане города Кведлинбург земли Саксония-Анхальт, сообщает газета DieWelt.

Активисты несли плакаты с надписями " Меркель должна уйти" и " Спасибо, Меркель". На рыночной площади города собралось около трех тысяч человек. Многие оглушительно свистели, не давая канцлеру возможности выступить.



Опытный политик спокойно отнеслась к скандалу. По ее словам, некоторые думают, что проблемы людей можно решить криками, однако это не так. Вероятно, так думает большинство людей, собравшихся на митинг Между тем, канцлер защищает политику правительства в отношении беженцев в разгар миграционного кризиса, полагая, что Германия предприняла гуманные действия.



" Все самые важные решения 2015 года я приняла бы вновь" , — заявила она в интервью Welt am Sonntag.

