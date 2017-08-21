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Обзор зарубежной прессы: На пороге ядерного апокалипсиса
Фото: depositphotos.com
Как Киев пытается понравиться Трампу
На Украине атакуют антикоррупционных активистов. При этом в администрации президента Украины активизировали дело против НАБУ (касается вмешательства в американские выборы). Это и желание отрубить каналы связи с США, и подношение Дональду Трампу, пишут «Вести-Украина».
Издание пишет, что удар по главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину — часть большой кампании. Эксперты говорят: речь может идти о медийной зачистке перед предвыборной гонкой. «Речь о медийной и политической зачистке в преддверии выборов: Шабунин и ряд депутатов связаны с Демпартией и фондом " Видродження" Джорджа Сороса, их зачищают, в том числе в угоду нынешней администрации Белого дома», — отмечает политолог Руслан Бортник.
Как ЦРУ пыталось украсть советскую подлодку
На пике холодной войны, ЦРУ потратило 350 млн долларов на попытки украсть советскую подводную лодку. Для осуществления плана в качестве прикрытия использовали эксцентричного миллиардера Говарда Хьюза. Он якобы проводил в океане разведывательные работы для начала добычи полезных ископаемых в океане, пишет New York Daily News.
Подводная лодка К-129, имевшая на борту три ядерных ракеты, покинула российский Камчатский полуостров в феврале 1968 года. Но вскоре К-129 пропала — предположительно, затонула посреди океана. Вашингтон увидел в этом возможность получить в свое распоряжение массу ценных разведданных, касающихся как ядерных технологий, так и расшифровки военных кодов. В США был создан план по строительству мощного судна, чтобы поднять советскую лодку. Однако деньги на операцию по изъятию со дна К-129 были потрачены в пустую. Советская подлодка К-129 до сих пор покоится на дне Тихого океана.
«Бум пивоварения» поможет России перед ЧМ–2018
В России идет «хмельная революция» — российские предприниматели массово занялись производством крафтого пива, пишет Reading Eagle. Этот «бум пивоварения» сыграет России на руку на чемпионате мира по футболу, который пройдет в 2018 году.
Отмечается, что в Москве, Петербурге и других городах открылось множество частных пивоварен, где варят самые разные сорта — «от индийского пэйл-эля до бархатных стаутов и аппетитных кислых элей». При этом рост популярности крафтового пива очень удачно совпал по времени с предстоящим «золотым» туристическим сезоном, когда на чемпионат мира по футболу приедут сотни тысяч зарубежных фанатов, говорится в статье.
Камчатка столкнулась с «мохнатой проблемой»
На Камчатке зафиксировано нашествие оголодавших медведей, сообщает Stern. Звери врываются в российские города, так как из-за нехватки лосося все больше зависят от пропитания в городской черте.
Издание отмечает, что дикие медведи представляют угрозу для людей, поскольку их нельзя приручить — они нападают на человека, если ощущают угрозу. Теперь местные жители ищут способ прогнать непрошеных гостей.
1983: на грани ядерного апокалипсиса
В 1983 году США провели симуляцию ядерной войны с СССР, чуть не начав при этом настоящую, пишет Slate.fr. Вина за то, что человечество тогда оказалось на грани уничтожения, лежит на воинственности Рональда Рейгана и вызванном им в СССР ужасе.
В этот период советским генсеком стал бывший глава КГБ Юрий Андропов. Он считал, что ему, быть может, придется начать ядерную войну, чтобы спасти свою страну. Вместо того чтобы успокоить СССР, администрация Рейгана без конца использовала армию, чтобы вывести его из равновесия. Так, американские суда приблизились к советскому побережью и запустили в направлении его воздушного пространства летательный аппарат, который повернул обратно в последний момент. В ответ советские силы были вынуждены поднять в воздух собственные самолеты. Кульминация наступила в апреле и мае 1983 года, когда три американские авианесущие группы из 40 судов провели в Тихоокеанском регионе масштабные учения для отработки тотальной войны с советскими силами. В результате Андропов распорядился вести огонь на поражение в том случае, если американские силы вновь проникнут на советскую территорию. Так, ранним утром 1 сентября 1983 года советские радары засекли объект, который был расценен как влетевший в воздушное пространство самолет-разведчик. К сожалению, «самолетом-разведчиком» оказался коммерческий Boeing 747 Korean Air Lines, летевший из Нью-Йорка в Сеул.
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