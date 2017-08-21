Обзор зарубежной прессы: На пороге ядерного апокалипсиса

Как Киев пытается понравиться Трампу

На Украине атакуют антикоррупционных активистов. При этом в администрации президента Украины активизировали дело против НАБУ (касается вмешательства в американские выборы). Это и желание отрубить каналы связи с США, и подношение Дональду Трампу, пишут «Вести-Украина»

Издание пишет, что удар по главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину — часть большой кампании. Эксперты говорят: речь может идти о медийной зачистке перед предвыборной гонкой. «Речь о медийной и политической зачистке в преддверии выборов: Шабунин и ряд депутатов связаны с Демпартией и фондом " Видродження" Джорджа Сороса , их зачищают, в том числе в угоду нынешней администрации Белого дома», — отмечает политолог Руслан Бортник

Как ЦРУ пыталось украсть советскую подлодку

На пике холодной войны, ЦРУ потратило 350 млн долларов на попытки украсть советскую подводную лодку. Для осуществления плана в качестве прикрытия использовали эксцентричного миллиардера Говарда Хьюза. Он якобы проводил в океане разведывательные работы для начала добычи полезных ископаемых в океане, пишет New York Daily News

Подводная лодка К-129, имевшая на борту три ядерных ракеты, покинула российский Камчатский полуостров в феврале 1968 года. Но вскоре К-129 пропала — предположительно, затонула посреди океана. Вашингтон увидел в этом возможность получить в свое распоряжение массу ценных разведданных, касающихся как ядерных технологий, так и расшифровки военных кодов. В США был создан план по строительству мощного судна, чтобы поднять советскую лодку. Однако деньги на операцию по изъятию со дна К-129 были потрачены в пустую. Советская подлодка К-129 до сих пор покоится на дне Тихого океана.

«Бум пивоварения» поможет России перед ЧМ–2018

В России идет «хмельная революция» — российские предприниматели массово занялись производством крафтого пива, пишет Reading Eagle . Этот «бум пивоварения» сыграет России на руку на чемпионате мира по футболу, который пройдет в 2018 году.

Отмечается, что в Москве, Петербурге и других городах открылось множество частных пивоварен, где варят самые разные сорта — «от индийского пэйл-эля до бархатных стаутов и аппетитных кислых элей». При этом рост популярности крафтового пива очень удачно совпал по времени с предстоящим «золотым» туристическим сезоном, когда на чемпионат мира по футболу приедут сотни тысяч зарубежных фанатов, говорится в статье.

Камчатка столкнулась с «мохнатой проблемой»

На Камчатке зафиксировано нашествие оголодавших медведей, сообщает Stern . Звери врываются в российские города, так как из-за нехватки лосося все больше зависят от пропитания в городской черте.

Издание отмечает, что дикие медведи представляют угрозу для людей, поскольку их нельзя приручить — они нападают на человека, если ощущают угрозу. Теперь местные жители ищут способ прогнать непрошеных гостей.

1983: на грани ядерного апокалипсиса

В 1983 году США провели симуляцию ядерной войны с СССР, чуть не начав при этом настоящую, пишет Slate.fr . Вина за то, что человечество тогда оказалось на грани уничтожения, лежит на воинственности Рональда Рейгана и вызванном им в СССР ужасе.