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Трамп назвал инцидент с эсминцем, столкнувшимся с судном, "очень плохим"
Фото: © AFP 2017 / Jim Watson
ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал «очень плохим» инцидент с ракетным эсминцем американских ВМС "Джон Маккейн", который столкнулся с торговым судном Alnic MC близ Сингапура.
"Это очень плохо", — сказал он журналистам по прибытии в Белый дом после отпуска.
В результате столкновения американского эсминца «Джон Маккейн» и торгового судна Alnic MC в районе Малаккского пролива пропали десять и получили ранения пять моряков. Инцидент произошел 21 августа ранним утром по японскому времени, когда корабль направлялся в порт Сингапура для рутинного визита.
"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса «Арли Берк», которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тон составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.
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