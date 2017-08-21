Американский эсминец столкнулся с торговым судном

Эсминец военно-морских сил США столкнулся с торговым судном в районе Малаккского пролива. Об этом сообщила пресс-служба седьмого флота американских ВМС.

"Ракетный эсминец John S. McCain столкнулся 21 августа с торговым судном Alnic MC, когда двигался к востоку от Сингапура и Малаккского пролива", — приводит ТАСС заявление командования седьмого флота.

В сообщении подчеркивается, что «корабль в плановом порядке совершал заход в порт Сингапура». Согласно изначальным данным, эсминец получил повреждения левой части кормы.

В настоящее время военные США в координации с местными властями ведут поисково-спасательные работы.

Либерийский танкер Alnic MC перевозит нефть и химическую продукцию. Водоизмещение судна — 50 760 тонн.