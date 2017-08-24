Две трети американцев ждут от Трампа войны



Большинство американцев считают, что Дональд Трамп может случайно втянуть США в войну. Такие опасения в отношении политики главы государства высказали 68% респондентов. Об этом сообщает университет Джорджа Вашингтона.

53% американцев не считают верной политику главы государства в отношении Северной Кореи. 71% респондентов заявили, что поведение президента США «это не то, чего они ожидают от президента», 27% с этой позицией не согласились. В опросе приняли участие тысяча человек, исследование проводилось с 13 по 17 августа.



18 августа социологическая служба Gallup Internacional сообщила, что Дональда Трампа поддерживают 34% американских граждан, что является самым низким рейтингом за время его президентства. Работу главы государства назвали неудовлетворительной 61% американцев.



12 августа в американском городе Шарлотсвилл прошло шествие ультраправых активистов, выступавших против снова памятника главнокомандующему южан Роберту Эдварду Ли в центре города. Сторонник расистов 20-летний Алекс Филдс въехал на автомобиле в толпу противников акции. В результате наезда погибла 32-летняя женщина, 19 человек получили ранения. Дональд Трамп в своём обращении в связи с инцидентом не стал обвинять расистов в насилии, чем вызвал волну общественного негодования. Президент США был вынужден выступить со вторым обращением, в котором назвал расизм «злом», а приверженцев идей расового превосходства белых людей — преступниками и головорезами.



США неоднократно заявляли о намерениях нанести превентивный удар по военной инфраструктуре Северной Кореи. Пхеньян обещал в ответ на «военные провокации США превратить в пыль» американские базы в Южной Корее и Японии. 9 августа Трамп на фоне сообщений о разработке военными КНДР ядерных боеголовок заявил, что американские вооружённые силы ответят на угрозы «огнём и яростью, каких мир еще не видывал».