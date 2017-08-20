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В ЛНР утверждают, что солдаты ВСУ платят, чтобы не попасть на передовую
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинские солдаты вынуждены платить деньги, чтобы их не отправляли к линии соприкосновения в Донбассе.
" Оперативниками национальной полиции Украины был задержан командир роты одной из воинских частей Луганской области, который требовал от бойцов деньги, угрожая отправкой на передовую" , — рассказал Марочко на брифинге.
Он уточнил, что задержанный требовал от подчиненных деньги и за предоставление отпусков.
" В случае отказа платить он отправлял их на передовую. Правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения взяток на общую сумму более 60 тысяч гривен (около 2,4 тысячи долларов — ред.)" , — сообщил Марочко.
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