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Асад рассказал о разочаровании в Эрдогане
Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск больше не считает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана своим партнером.
По словам Асада, после разоблачения Турции в том, что она поддерживает террористов, Эрдоган " играет роль политического нищего".
" Поэтому Сирия не доверяет ему, не считает турецкую сторону ни партнером, ни гарантом" , — подчеркнул глава сирийского государства.
В своем выступлении Асад также объявил о том, что Западу не удалось совершить переворот в Сирии путем смещения его с поста президента.
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