Асад рассказал о разочаровании в Эрдогане



Об этом он сказал, выступая на совещании дипломатических работников в МИД Сирии, сообщает SANA

По словам Асада, после разоблачения Турции в том, что она поддерживает террористов, Эрдоган " играет роль политического нищего".



" Поэтому Сирия не доверяет ему, не считает турецкую сторону ни партнером, ни гарантом" , — подчеркнул глава сирийского государства.



В своем выступлении Асад также объявил о том, что Западу не удалось совершить переворот в Сирии путем смещения его с поста президента.