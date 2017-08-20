Президент Украины Петр Порошенко похвастался улучшенным танком Т-72А. Киевский завод модернизировал боевую машину на основе опыта использования танков против армий ДНР и ДНР на востоке страны. На Т-72АС специалисты установили динамическую защиту «Нож».

"Боевой танк Т-72А стал еще более защищенным и эффективным. Также благодаря изменениям в госбюджет на 2017 год на вооружение в украинскую армию поступят танки «Оплот». Украинская армия становится сильнее с каждым днем", — написал Порошенко в Facebook.