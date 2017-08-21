Пользователи соцсетей рассмешило хвастовство Порошенко модернизацией советского танка

Пользователи социальных сетей были удивлены тем, что президент Украины Петр Порошенко похвастался модернизацией танка Т-72А, который, по его словам, стал «еще более защищенным и эффективным». Об этом Порошенко рассказал на своей страничке в Facebook.

Он отметил, что украинская армия становится сильнее с каждым днем.

В Сети интернет-пользователи напомнили Порошенко, что танк был произведет в СССР, о котором так плохо всегда на публике отзывается украинский президент.

"Зачем модернизировать совковое наследство? У нас некому новые машины создать?", — пишет один из пользователей.

"Все советское — под пресс! Или у вас только на памятники Ленину и глупые переименования декоммунизация распространяется?", — поинтересовался один из пользователей.