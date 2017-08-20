Итальянцы перепутали Сэмюэла Л. Джексона с мигрантом и возмутились его отдыху

Появившаяся в сети фотография американского актера Сэмюэла Л. Джексона и баскетболиста Мэджика Джонсона , отдыхающих на итальянском курорте Форте-дей-Марми, вызвала возмущение жителей страны. Соответствующий пост разместила у себя модель Нина Морич на своей странице в Facebook.

На фото знаменитости сидят на скамейке в окружении пакетов с покупками из брендовых бутиков. Это послужило итальянцам причиной для рассуждений о том, как хорошо мигрантам живется за счет коренных жителей страны.

В мае в сети перепутали американского актера Дензела Вашингтона с работником «Макдоналдса» . На снимках он одет в клетчатую рубашку, мешковатые джинсы и очки; также актер сменил прическу.