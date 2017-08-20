МИД Австрии: Вена не потерпит вмешательства Анкары в свои внутренние дела



" Постоянное вмешательство Эрдогана во внутренние дела других государств, а это происходит не только в Германии, я совершенно ясно отвергаю" , — сказал Курц. По его мнению, Эрдоган " пытается использовать граждан турецкого происхождения, в особенности в ФРГ и Австрии, поляризует и переносит конфликты из Турции в ЕС ".

" На тот случай, если Эрдоган или его министры намереваются осуществить что-то подобное во время предстоящих выборов в Национальный совет [нижнюю палату парламента Австрии], я уже сейчас хотел бы сказать, что мы ни в коем случае не потерпим такого вмешательства" , — подчеркнул министр.





В пятницу Эрдоган назвал ведущие политические партии Германии враждебно настроенными в отношении Турции. " И Христианско-демократический союз, и Христианско-социальный союз, и " зеленые" — все они враги Турции. Изменить ситуацию (распределение голосов в Бундестаге — прим. ТАСС ) сможет тот миллион турок, который живет в ФРГ. Думаю, что они должны на выборах [24 сентября] преподать урок политическим партиям, которые выказывают такое неуважение Турции" , — сказал президент.