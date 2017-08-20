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КНДР напомнила США об уязвимости Гуама и Гавайев
КНДР назвала проявлением враждебности проведение совместных учений США и Южной Кореи. Как написали в центральной северокорейской газете " Нодон Синмун" , эти маневры лишь " подливают масла в огонь". В издании напомнили, что остров Гуам, Гавайи и основная территория США не защищены от ударов со стороны КНДР.
КНДР заявила, что совместные учения США и Южной Кореи усиливают напряженность на Корейском полуострове. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на центральную северокорейскую газету " Нодон Синмун".
" Это проявление враждебных действий по отношению к нам, США продолжают игнорировать многочисленные предупреждения наших военных" , — говорится в материале издания.
В газете подчеркнули, что учения " подливают масла в огонь". Издание отметило, что остров Гуам, Гавайи и основная территория США не защищены от ударов со стороны Северной Кореи.
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