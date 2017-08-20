Елизавета II отказалась уступить трон принцу Чарльзу

Британская королева Елизавета не намерена отрекаться от престола и передавать власть наследнику. Об этом сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники, близкие к королевскому дому.

По словам источников, королева не намерена уступать престол принцу Чарльзу . Собеседники издания заявили , что королева верна своему девизу: «превыше всего долг и нация» и не собирается уходить.

Источники говорят, что королева не будет просить, чтобы закон о регентстве вступил в силу в обозримом будущем.

Издание также подчеркнуло, что королева Елизавета — самый долгоправящий монарх в мире.

Ранее британские СМИ сообщили, что королева Елизавета II намерена через четыре года отречься от престола в пользу принца Чарльза. Якобы процедура передачи трона уже началась.

Елизавета II была объявлена королевой в 1952 году. Сейчас монарху 91 год.