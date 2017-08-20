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Елизавета II отказалась уступить трон принцу Чарльзу
Британская королева Елизавета не намерена отрекаться от престола и передавать власть наследнику. Об этом сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники, близкие к королевскому дому.
По словам источников, королева не намерена уступать престол принцу Чарльзу. Собеседники издания заявили, что королева верна своему девизу: «превыше всего долг и нация» и не собирается уходить.
Источники говорят, что королева не будет просить, чтобы закон о регентстве вступил в силу в обозримом будущем.
Издание также подчеркнуло, что королева Елизавета — самый долгоправящий монарх в мире.
Ранее британские СМИ сообщили, что королева Елизавета II намерена через четыре года отречься от престола в пользу принца Чарльза. Якобы процедура передачи трона уже началась.
Елизавета II была объявлена королевой в 1952 году. Сейчас монарху 91 год.
В 2013 году 75-летняя королева Нидерландов Беатрикс отказалась от трона в пользу сына. В 2014 году 77-летний король Испании Хуан Карлос принял аналогичное решение.
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