Министр культуры Украины Евгений Нищук пообещал на конференции, посвященной годовщине независимости страны, что его ведомство подготовит пособие на тему секса и мастурбации.

Такое обещание он озвучил после того, как пообщался с одним украинским журналистом. Последний заговорил о падении культуры и культуры секса в стране. Он поинтересовался у министра, не планирует ли он выпустить брошюру под названием " Культура мастурбации".

На это министр ответил, что у него не существует никаких барьеров, поэтому он выступает за создание подобных брошюр.

" Нет никаких барьеров, что: " Нет, это недопустимо". Если в этом есть здравый смысл, и культура, вкус (смак по-украински), а вкус — это большая роскошь, на самом деле. Если в этом все красиво и здорово для организма человека, для жизни, для общества, то почему нет" , — сказал министр.

После этого первый замминистра информации Эмине Джеппар вообще заявила, что на Украине необходимо создать Министерство сексуальной политики.

" И я думаю, что это предложение рассмотреть возможность создания сексуальной зоны, как раз на мероприятии 24-го числе" , — сказала она.