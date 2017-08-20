

Обломки затопленного японской подлодкой в 1945 году американского крейсера " Индианаполис" , доставившего компоненты атомной бомбы для Хиросимы, обнаружены на дне Тихого океана на глубине более 5,4 тысяч метров, сообщает телеканал CNN

Пола Аллена.

Как сообщается, обломки крейсера были обнаружены в пятницу группой из 13 гражданских исследователей под руководством соучредителя компании Microsoft

Американский тяжелый крейсер " Индианаполис" был затоплен 30 июля 1945 года. Катастрофа крейсера стала самой массовой гибелью личного состава военно-морских сил США в результате одного затопления.



Как сообщает телеканал, в день трагедии судно возвращалось после завершения последней секретной военной миссии — доставки компонентов атомной бомбы, сброшенной позже на Хиросиму. Крейсер затонул в течение 12 минут, что не дало команде возможность направить сигнал бедствия или воспользоваться спасательным оборудованием. Из 1196 моряков выжили только 316. Поиски корабля продолжались в течение 72 лет.



" Будучи американцами, мы все должны быть благодарны команде за их мужество, упорство и жертву в тех ужасающих обстоятельствах. Хотя наши поиски остальных обломков продолжатся, я надеюсь, что все связанные с этим историческим кораблем испытают в какой-то мере чувство успокоения в связи с этой долгожданной находкой" , — цитирует телеканал заявление Аллена.



Как сообщает телеканал ABC, обнаружившая судно команда совместно с военно-морскими силами США продолжит исследовать морское дно в районе крушения, а также изучит обломки корабля. Точное местонахождение крейсера разглашаться не будет.