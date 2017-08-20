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Газета.Ru

СМИ: в Испании полиция нашла останки трех тел в убежище террористов

Останки трех тел найдены в убежище испанских террористов
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В Испании в муниципалитете Альканар полицейские обнаружили останки по меньшей мере трех тел на месте предполагаемого убежища террористов, которое было разрушено в результате взрыва. Об этом сообщает El Pais.
Сообщается, что в убежище в момент взрыва могли находится до пяти человек.
По данным газеты, террористы пытались сделать взрывчатку при помощи бутана и пропана.
Также сообщается, что к теракту может быть причастен имам мечети города Риполь.
Издание отмечает, что к атакам в Барселоне и Камбрильсе в общей сложности причастны 13 человек.
Ранее сообщалось, что террористы планировали атаку на собор Саграда Фамилия в Барселоне.
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