СМИ: в Испании полиция нашла останки трех тел в убежище террористов

В Испании в муниципалитете Альканар полицейские обнаружили останки по меньшей мере трех тел на месте предполагаемого убежища террористов, которое было разрушено в результате взрыва. Об этом сообщает El Pais.

Сообщается, что в убежище в момент взрыва могли находится до пяти человек.

По данным газеты, террористы пытались сделать взрывчатку при помощи бутана и пропана.

Также сообщается, что к теракту может быть причастен имам мечети города Риполь.

Издание отмечает, что к атакам в Барселоне и Камбрильсе в общей сложности причастны 13 человек.

Ранее сообщалось, что террористы планировали атаку на собор Саграда Фамилия в Барселоне.