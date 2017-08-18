В США заявили о начале расследования против Китая

Вашингтон начал расследование в отношении Китая по обвинениям в нарушении прав США на интеллектуальную собственность и передаче технологий. Об этом в пятницу, 18 августа, заявил американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, сообщает Reuters

«После консультаций с заинтересованными сторонами и другими государственными органами, я определил, что эти важные вопросы заслуживают тщательного расследования», — сообщил Лайтхайзер.

Расследование определит, являются ли действия Пекина в отношении передачи интеллектуальной собственности и технологий дискриминационными и ограничивающими американскую торговлю.