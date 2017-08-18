Вашингтон определится с ответом Москве на сокращение дипперсонала до 1 сентября

США определятся с ответом на сокращение численности американской дипмиссии в России до 1 сентября. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.





" Мы договорились дать ответ российскому правительству до 1 сентября. Это мы и планируем сделать. Это все, что я могу вам сказать" , — сообщила она.