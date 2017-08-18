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Белый дом подтвердил отставку Бэннона
Советник президента США по стратегическим вопросам Стив Бэннон уходит в отставку, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. «Глава аппарата Белого дома Джон Келли и Стив Бэннон договорились, что сегодня будет последний (рабочий) день Стива», — заявила Сандерс, поблагодарив от имени Белого дома Бэннона за работу и пожелав ему всего наилучшего, передает РИА «Новости».
Ранее о вероятной отставке Бэннона сообщили СМИ.
Отметим, что один из ближайших в прошлом советников Дональда Трампа был особенно подвергнут критике после событий в Шарлоттсвилле, так как он близок к альтернативному правому движению.
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