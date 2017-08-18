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В «Донбассгазе» прокомментировали строительство Украиной газопровода в обход ДНР
В компании «Донбассгаз» прокомментировали сообщения о строительстве Украиной газопровода в обход самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).
Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании Сергея Смоляка.
«У нас есть свой поставщик. А что там Украина строит, нас не касается», — заявил Смоляк.
Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Украина приступила к строительству подводящего газопровода высокого давления от Очеретяного до Авдеевки.
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