В «Донбассгазе» прокомментировали строительство Украиной газопровода в обход ДНР

В компании «Донбассгаз» прокомментировали сообщения о строительстве Украиной газопровода в обход самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании Сергея Смоляка.

«У нас есть свой поставщик. А что там Украина строит, нас не касается», — заявил Смоляк.