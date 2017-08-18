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Испания будет предотвращать теракты цветами
На нескольких пешеходных улицах Мадрида будут установлены большие цветочные вазоны с целью предотвращения умышленных наездов на пешеходов, сообщают испанские СМИ после терактов в Каталонии.
Согласно информации СМИ, тяжелые вазоны появятся на пересечениях нескольких улиц и в районе площади Пуэрта-дель-Соль.
Напоминаем, вчера в Барселоне водитель фургона нарочно направил свой автомобиль в скопление прохожих. После совершения теракты были задержаны четыре человека, ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в РФ).
По последним данным жертвами терактов стали 14 человек, более 100 пострадали.
Кроме того, полиция Каталонии предотвратила еще один теракт, на этот раз в Камбрильсе.
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