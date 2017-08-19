Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон считает «захватом власти» решение учредительного собрания Венесуэлы о наделении себя законодательными полномочиями парламента, передает РИА «Новости» со ссылкой на ее заявление.

"США твердо осуждают решение незаконного учредительного собрания о принятии на себя законодательных полномочий. Этот захват власти направлен на то, чтобы заместить демократически избранную национальную ассамблею авторитарным комитетом, который действует в обход закона. По нашему мнению, демократически избранная национальная ассамблея — единственный легитимный законодательный орган власти", — сказала она.

Представитель Госдепа добавила, что США готовы использовать всю экономическую и дипломатическую мощь для поддержки народа Венесуэлы «до тех пор, пока режим Мадуро будет продолжать вести себя как авторитарная диктатура».

Ранее учредительное собрание Венесуэлы одобрило указ, устанавливающий для него законодательные функции в пятницу, 18 августа.