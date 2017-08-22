Порошенко и глава Пентагона выступят с заявлением

«24 августа президент Украины Пётр Порошенко проведёт переговоры с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, который посетит Киев для участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины», — говорится в сообщении.



Отмечается, что на 12:50 (совпадает с мск) запланировано «заявление президента Украины и министра обороны США для представителей СМИ».



Ранее заместитель министра по делам беженцев Георгий Тука заявил, что визит Мэттиса на Украину может оказать влияние на вооружённые силы страны.



