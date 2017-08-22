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Порошенко и глава Пентагона выступят с заявлением
Фото: Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
Украинский лидер Пётр Порошенко и глава Минобороны США Джеймс Мэттис после встречи 24 августа выступят с заявлением для СМИ. Об этом заявили в пресс-службе президента Украины.
«24 августа президент Украины Пётр Порошенко проведёт переговоры с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, который посетит Киев для участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на 12:50 (совпадает с мск) запланировано «заявление президента Украины и министра обороны США для представителей СМИ».
Ранее заместитель министра по делам беженцев Георгий Тука заявил, что визит Мэттиса на Украину может оказать влияние на вооружённые силы страны.
17 августа замначальника штаба Военно-морских сил Украины по вопросам евроатлантической интеграции капитан первого ранга Андрей Рыженко рассказал о возможности создания Центра доктрин и тактики НАТО.
Заместитель директора Таврического информационно-аналитического центра РИСИ Сергей Ермаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал создание такого центра логичным шагом, поскольку Украина стремится перестроить армию по шаблонам НАТО.
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