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Глава Пентагона посетит Украину
Министр обороны США Джеймс Мэттис в августе посетит Украину. Об этом заявили в пресс-службе Пентагона.
«Министр Мэттис поедет на Украину в этом месяце (августе. — RT)», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее стало известно, что Пентагон рекомендовал Белому дому начать поставки летального оружия на Украину.
21 июня украинский лидер Пётр Порошенко в рамках визита в США провёл встречу с Мэттисом, в ходе которой рассказал, что со времён службы в армии мечтал оказаться в Пентагоне.
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