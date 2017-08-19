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Житель украинского Николаева изъявил желание подарить своё гражданство Саакашвили
Житель украинского города Николаева решил подарить бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили своё гражданство.
Об этом сообщил бывший глава Одесской ОГА на своей странице в Facebook, выложив фотографию мужчины с табличкой «Дарю своё гражданство Саакашвили».
«Николаев, спасибо», — сопроводил Саакашвили публикацию фотографии.
На фото изображён мужчина с плакатом, надпись на котором гласит: «Я не могу справиться с мафией Порошенко, а Михаил сможет».
26 июля в Государственной миграционной службе Украины сообщили, что Михаил Саакашвили лишён украинского гражданства.
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