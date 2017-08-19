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Житель украинского Николаева изъявил желание подарить своё гражданство Саакашвили

Украинец готов подарить своё гражданство Саакашвили
Фото:
Житель украинского города Николаева решил подарить бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили своё гражданство.
Об этом сообщил бывший глава Одесской ОГА на своей странице в Facebook, выложив фотографию мужчины с табличкой «Дарю своё гражданство Саакашвили».
«Николаев, спасибо», — сопроводил Саакашвили публикацию фотографии.
На фото изображён мужчина с плакатом, надпись на котором гласит: «Я не могу справиться с мафией Порошенко, а Михаил сможет».
26 июля в Государственной миграционной службе Украины сообщили, что Михаил Саакашвили лишён украинского гражданства.
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