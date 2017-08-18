Главные события пятницы

Дело Улюкаева может получить неожиданный поворот

Самый громкий судебный процесс этого года, только начавшись, отложен до 1 сентября. Однако общественные ожидания от суда над Алексеем Улюкаевым уже сформированы. И они удивительны — большинство россиян полагает, что бывший министр отделается мягким приговором. И все же есть основания полагать, что решение суда будет совсем иным. Министр экономического развития России Алексей Улюкаев был арестован девять месяцев назад, а процесс над ним начался на этой неделе.

Боевики " ИГ" назвали место следующего теракта

Члены террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) заявили, что планируют устроить свою следующую атаку в Риме. Об этом сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

" Черный август": оценена вероятность дефолта в России

Вчера, 17 августа, сюрпризов для рубля на валютном рынке не произошло. И этот факт уже сам по себе обнадеживает.

США готовятся к массовому изъятию долларов

Ощущение относительного валютного спокойствия, обусловленного планомерным проведением Федеральной резервной системой (ФРС) США политики слабого доллара, близится к концу. Все больше факторов указывает на то, что уже в самое ближайшее время, курс американской валюты начнет резко расти, а ее предложение на рынке — снижаться.

Поездка школьников в Россию вызвала скандал на Украине

На Украине оценят поездку украинских школьников на каникулах в Россию. С таким заявлением выступил заместитель министра образования и науки Павел Хобзея. Его слова передаёт интернет-издание « Украинская правда ».

Киев начал строительство газопровода в обход ДНР

На Украине началось строительство газопровода высокого давления в обход территории ДНР. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации подконтрольной Киеву части Донецкой области Павел Жебривский

Найден пропавший Евгений Осин

Евгений Осин обнаружен в одном из центров лечения алкогольной зависимости. Поместить музыканта в медицинское учреждение решили друзья артиста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на волонтёрскую организацию, занимавшуюся поиском Осина.

Киев " решил" крымский вопрос

РИА Новости

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового постоянного представителя главы государства в так называемой автономной республике Крым. Им стал Борис Бабин, который " имеет большой опыт" и " проявил себя с лучшей стороны во время работы в Министерстве юстиции " , сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

Российский турист скончался в Турции

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В турецкой Анталье в номере отеля скончался турист из России. Об этом сообщила газета Milliyet.

Жириновский представил внебрачного сына