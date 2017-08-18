Польский эксперт: АЭС в Островце увеличит зависимость Белоруссии от России

Проект по строительству АЭС в белорусском Островце, который реализуется совместно с Россией, «изначально был политическим», заявила сотрудница Польского института международных отношений Анна Дынер в беседе с корреспондентом польского информационного портала Biznes Alert. По её словам, российско-белорусский проект также вызывает опасения Литвы, поскольку «в случае атаки» на АЭС в зоне радиоактивного заражения окажется Вильнюс, а технологии, используемые при строительстве, «вызывают вопросы». При запуске этого проекта в 2009-2011 довольно близко друг от друга собственные АЭС собирались строить три страны: Белоруссия, Литва и Россия. И уже тогда «было ясно», что россияне «стараются заблокировать» проект Литвы за счёт того, что в плане продажи энергии нет необходимости эксплуатировать сразу три электростанции с похожими возможностями, расположенные в одном районе, подчеркнула Дынер.

В то же время в тот период отношения России со странами региона, в том числе с Польшей и Германией, выглядели «совсем иначе», и даже возникла идея, что Балтийская АЭС сможет продавать российскую электроэнергию немцам — но затем обстановка начала меняться, напомнила эксперт. Литва отказалась от своего проекта, и политический аспект изменился. Стоительство АЭС в Островце на данный момент продвинулось дальше всего, и белорусская электростанция стала инструментом, позволяющим «увеличить зависимость Белоруссии» от России, уверена Дынер. Она напомнила, что этот объект строится на российские кредиты, по российским технологиям, там будет стоять российский реактор и использоваться российское топливо. И что наиболее важно, на АЭС в Островце возникнут излишки электроэнергии, которые Минск захочет продать ближайшим соседям — но «по политическим причинам» эту электроэнергию не станут покупать ни Польша, ни Германия, ни Литва. В качестве потенциальных покупателей эксперты называют сейчас Латвию и Украину, сообщает Biznes Alert.

Литва также обращает особое внимание на то, что белорусская АЭС расположена «слишком близко» от Вильнюса и представляет для него серьёзную потенциальную опасность. В случае атаки на неё литовская столица наверняка окажется в зоне радиоактивного заражения. «Учитывая контекст угрозы развязывания Россией гибридного конфликта, можно сказать, что опасения Литвы имеют под собой основания», — предупредила Дынер в интервью Biznes Alert.

В то же время появление АЭС в Островце вряд ли серьёзно осложнит отношения между странами Балтии и их контакты с Польшей, полагает польский эксперт. По её словам, Латвия согласилась только на передачу энергии по своим сетям. Литва же некоторое время назад заявила, что при посредничестве Европейской комиссии она постарается добиться запрета на импорт электроэнергии с этой электростанции во все стран ЕС , мотивируя это тем, что данный объект «находится в опасном месте», а технологии, использованные при его строительстве, «вызывают вопросы», сообщила Дынер.

Что касается отношений Литвы и Латвии с Белоруссией, здесь просматривается, по её мнению, определённая конкуренция. «У белорусов нет выхода к морю, поэтому они пользуются литовскими и латвийскими портами. Так что если отношения между Минском и Вильнюсом испортятся, белорусские компании начнут чаще пользоваться портами в Латвии», — пояснила Дынер в беседе с корреспондентом Biznes Alert.

Если Польша всё-таки решит импортировать в будущем электроэнергию из Белоруссии, ей в любом случае понадобится создать дополнительную инфраструктуру — а сейчас такие поставки начать невозможно, уверена эксперт. И главная проблема связана с тем, что АЭС в Островце является «российским объектом», следовательно, импорт этой электроэнергии «увеличит зависимость Польши от России», предупредила Дынер. По её мнению, важен также и вопрос безопасности, поскольку Островец находится неподалеку от польской границы — так что Польша не случайно заняла в споре вокруг электростанции сторону Вильнюса.

Предположения некоторых российских СМИ о том, что Польша собирается конкурировать с Белоруссией в энергетической отрасли, и именно поэтому переводит тему «в политическую плоскость»и отказывается признавать за Минском право на ведение собственной экономической политики, Дынер назвала «полной бессмыслицей». Она подчеркнула, что Польша не может конкурировать с Белоруссией в сфере энергетики, поскольку сама пока испытывает дефицит электроэнергии. Действительно, в 2010-2011 годах в Польше активно обсуждали перспективу строительства собственной АЭС, однако электричество не планировалось направлять на экспорт, лишь оно должно было покрывать собственные потребности.

Так что польский проект не конкурировал с электростанциями в Калининградской области, Белоруссии и Литве, и тезисы, которые выдвигают в России, ошибочны, заверила эксперт. «Сейчас россияне пытаются раздуть конфликт между Минском и Варшавой искусственно. Меня не удивляет, что россияне стараются поссорить поляков и белорусов, ведь политика Москвы заключается в том, чтобы, преследуя собственные интересы, натравливать разные страны друг на друга. Она не заинтересована в нормализации польско-белорусских отношений», — заявила Дынер в интервью Biznes Alert. В то же время польское руководство подчёркивает, что оно хочет «наладить отношения» с Белоруссией. И белорусская сторона надеялась, что Польша начнёт закупать электроэнергию из Островца — однако в двусторонних отношениях остаётся ещё много нерешённых проблем, хотя в последнее время «именно польская сторона стала чаще идти на уступки», отметила эксперт.

В то же время, по её мнению, улучшение отношений с Белоруссией может негативно отразиться на контактах Польши с Литвой, учитывая, что литовцы резко выступают против АЭС в Островце. «Так что сводить всю тему к отношениям между Польшей и Белоруссией — сильное упрощение», — заключила Дынер в беседе с корреспондентом Biznes Alert.