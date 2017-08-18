Эксперт рассказал о приходе к власти в Европе пророссийских политиков

Среди европейцев нарастает недовольство зависимостью политического курса ЕС от Вашингтона. Об этом в эфире программы «Процесс» с Наданой Фридрихсон на телеканале «Звезда» заявил главный редактор интернет-портала Politrussia Руслан Осташко . Он подчеркнул, что рядовые жители Евросоюза, в том числе выступают за сотрудничество с РФ.

Эксперт выразил уверенность, что в конечном счете в Европе к власти придут политики, ориентированные на взаимодействие с Москвой.

«Лучший мотиватор для политиков сегодня — это страх потерять власть. До тех пор, пока для них будет страхом потерять власть волей из Вашингтона, они будут говорить все, что будет требовать Вашингтон в ущерб своему народу, населению и так далее. Как только у них появится страх потерять власть из-за того, что их не изберет народ на выборах, тогда они подумают, кого слушаться больше, и сейчас эта линия, когда люди начинают на избирательных участках голосовать и высказывать свою позицию, которая идет к тому, что с Россией надо дружить, одна из позиций, они будут это слушать. Поэтому все статьи, которые выходят, это сегодня скромно говорят, а завтра об этом будут кричать на площадях и завтра под этими лозунгами в Европе придут к власти новые политики», — пояснил Осташко.

Напомним, ранее США приняли закон, который ужесточает санкции против РФ. Под ограничительные меры попали в том числе европейские компании, инвестирующих в российские энергетические проекты. Документ вызвал возмущение в ЕС. В Брюсселе заявили, что не потерпят, чтобы бизнес нес убытки из-за санкций. По мнению экспертов, Евросоюз впервые за долгое время пошел наперекор Вашингтону.