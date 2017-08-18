Обзор зарубежных СМИ: Третья мировая начнется в море

От главы МИД Германии требуют раскрыть детали ужина с Путиным

По словам представителя фракции ХДС/ХСС по внешнеполитическим вопросам Юргена Хардта, министр иностранных дел Германии обязан развеять подозрения, что он воспользовался своим служебным положением для продвижения экономических интересов «своих друзей». «Неясно, какие темы обсуждались в июне в застольном мужском обществе. Шла ли речь о европейской энергетической политике и " Северном потоке — 2"? Жесткая критика Габриэля в адрес американской санкционной политики против России предстала бы тогда в новом свете», — констатировал политик.

В КНДР Ким Чен Ына «больше не считают богом»

Северная Корея в отчете Госдепартамент США о свободе вероисповедания в мире выделена как страна, отказывающая своим гражданам «в свободе мысли, совести и религии», пишет The Telegraph . В лагерях для политзаключенных содержатся от 80 тыс. до 120 тыс. человек, в том числе преследуемых на религиозной почве, говорится в материале.

По словам перебежчика из Северной Кореи, раньше людям говорили поклоняться семье Ким как богу, но многие северокорейцы ищут чего-то другого, что поддержало бы их веру. В некоторых местах это привело к появлению шаманов, христианские церкви тоже растут и укореняются. Хотя люди знают, что за это их могут отправить в тюрьму.

Третья мировая начнется в море?

В России утверждена новая Морская доктрина, которая определяет основные принципы обеспечения безопасности на море. Россия, подписав этот документ, продемонстрировала свою готовность предотвратить морскую блокаду, а также увеличить долю импорта военно-морского оружия, пишет NoonPost

Москва отдает себе отчет в том, что ВМФ США все еще превосходят ее силы и представляют потенциальную опасность, говорится в статье. Российская морская линия обороны недостаточно сильна для государства такого размера, что толкает страну усиливать Балтийский флот. Также Россия имеет выход к Черному морю. Однако эти ресурсы тоже дают лишь ограниченное влияние. Поэтому дальше Россия отправилась в Средиземноморье и построила свою базу на сирийском побережье, пишет издание.

Россияне не променяли Родину на холодильник

Престиж страны оказался для россиян важнее уровня жизни, поэтому они не воспринимают западные санкции как катастрофу. При этом российские граждане считают, что качество отечественных продуктов выросло и убеждены, что от санкционной политики в большей степени пострадал сам Запад, пишет Die Presse

Так, в России многие воспринимают эмбарго как успех, который спровоцировал рост отечественного сельского хозяйства. В последнее время аграрная промышленность росла на 4% каждый год, хотя это было связано не только с санкциями, но и увеличением денежной поддержки, а также падением рубля. При этом оборонной и нефтегазовой промышленности санкции все-таки нанесли серьезный ущерб, пишет автор материала.

В немецкой глубинке верующих на службу созывает «колокол Гитлера»

В протестантской церкви Святого Иакова в немецкой коммуне Херксхайм-ам-Берг висит колокол со свастикой и надписью «Всё за отечество. Адольф Гитлер», пишет Focus . Теперь среди местных представителей власти и духовенства идут жаркие споры насчет судьбы этого артефакта.

Так, на сайте (общины — ред.) говорится: «Мы не поддерживаем содержание надписи и дистанцируемся от него. Это документ эпохи… Снятие колокола нарушит минорное трезвучие и с акустикой возникнут серьезные трудности». Историки также выступают за то, чтобы сохранить колокол «как памятник». При этом инициатор обсуждений Зигрид Петерс называет дискуссию «ужасающей». Она считает происходящее «богохульством» и сказала, что в Херксхайме, по-видимому, существует «коричневое болото».