Глава МВД Польши объяснил теракт в Барселоне лояльностью к иммигрантам

«Мы делаем все, чтобы она (Польша — ред.) была в безопасности и не соглашаемся на прием беженцев», — заявил министр, выступая в эфире польского телевидения.



«Конечно, выводы напрашиваются сами. В Польше у нас нет мусульманских общин, которые существуют анклавами, которые очень многочисленные, которые представляют собой естественные условия для исламских террористов», — сказал Блащак.



Блащак при этом подчеркнул, что в Испании «несомненно, произошел теракт». «Это известные методы, используемые исламскими террористами, например, в Ницце, Стокгольме или Лондоне», — сказал он.



«К сожалению, этот процесс продолжается. Это проблема всей Европы. В Польше не доходит до такого рода ситуации, потому что Польша не имеет мест, в которых живут люди, не интегрированные с местом, куда пришли», — заявил министр.



В результате наезда фургона на людей в центре Барселоны погибли 13 человек, пострадали, по последним данным, 119.

