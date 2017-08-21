В ДНР сообщили о попытке украинских силовиков прорвать линию обороны вблизи Донецка

В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что украинские силовики предприняли попытку прорыва линии обороны ДНР в районе села Жабичево к северу от Донецка.



«В преддверии дня независимости Украины подразделения 57 отдельной мотопехотной бригады под командованием Красильникова пытались проявить своё мастерство…и предприняли попытку захвата наших позиций в районе Жабичево», — цитирует Донецкое агентство новостей представителя оперативного командования ДНР.



По его словам, на агрессию силовиков «был дан адекватный ответ», после чего украинские подразделения отступили.



Также в командовании сообщили, что ВСУ нанесли удары по жилым кварталам Петровского, Куйбышевского и Киевского районов Донецка, а также окрёстностям Ясиноватой.



Ранее в ДНР заявили о возможной подготовке ВСУ к наступлению на горловском направлении.