КНДР пообещала страшную месть США и Южной Корее за учения

Безжалостное возмездие ждет США и Южную Корею за совместные учения. С такой угрозой в адрес Сеула и Вашингтона выступил Пхеньян, который считает данные маневры враждебными действиями, усиливающими напряженность на Корейском полуострове. США и Южная Корея дорого заплатят за начавшиеся совместные военные учения.

С таким заявлением выступил штаб Корейской народной армии, комментируя маневры Сеула и Вашингтона Ulchi — Freedom Guardian, начавшиеся накануне. Им не избежать безжалостного возмездия и наказания, цитирует Киодо сообщение штаба армии КНДР. Ранее южнокорейское Министрество национальной обороны сообщило о том, что в маневрах задействовано около 50 тыс. военных. Такое же количество участвовало в прошлом году.