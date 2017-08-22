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КНДР пообещала страшную месть США и Южной Корее за учения
Фото: kcnawatch.co
Безжалостное возмездие ждет США и Южную Корею за совместные учения. С такой угрозой в адрес Сеула и Вашингтона выступил Пхеньян, который считает данные маневры враждебными действиями, усиливающими напряженность на Корейском полуострове. США и Южная Корея дорого заплатят за начавшиеся совместные военные учения.
С таким заявлением выступил штаб Корейской народной армии, комментируя маневры Сеула и Вашингтона Ulchi — Freedom Guardian, начавшиеся накануне. Им не избежать безжалостного возмездия и наказания, цитирует Киодо сообщение штаба армии КНДР. Ранее южнокорейское Министрество национальной обороны сообщило о том, что в маневрах задействовано около 50 тыс. военных. Такое же количество участвовало в прошлом году.
Со стороны США в этот раз принимают участие 17,5 тыс. военнослужащих. По мнению Пхеньяна, данные военные учения являются враждебными, поскольку усиливают напряженность на Корейском полуострове. Напомним, атмосфера в регионе обострилась после того, как Пхеньян провел новые ракетные испытания. После этого страны ООН ввели новые санкции против КНДР. Президент США Дональд Трамп пообещал наказать республику огнем и яростью, в случае если она не перестанет грозить США ракетным ударом. Ряд СМИ предположили, что США и Южная Корея на этих учениях готовятся к ядерной войне.
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