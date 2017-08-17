Кравчук: главный враг Украины - сама Украина

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал главную проблему Украины — коррупцию, передает сайт kp.ru.

"Откровенно говоря, я не думал, что так масштабно и организованно люди, как саранча, пойдут воровать. И когда я сейчас смотрю на все эти вещи, думаю, что люди с чего-то сорвались.

Даже боюсь назвать это слово. Был в сереньком пиджачке, через год-два после пребывания у власти — уже доллары, автомобили, дома.

Все же понимают, что за один год нельзя заработать эти деньги в парламенте! И стыда нет! Даже не краснеют.

Враг Украины — это сама Украина. Потому что Украина не является национально единым государством", — сказал он.