В Нацгвардии Украины рассказали о создании специальных рот из пьяниц

Национальная гвардия Украины создала роты уставного порядка, которые предназначены для борьбы с пьянством украинских силовиков, сообщил заместитель командующего нацгвардии Ярослав Сподар. «Когда у нас пошло пьянство, мы создали так называемые „роты уставного порядка“ в Золочеве Львовской области. У нас было туда три заезда», — приводят его слова «Украинские новости».

Он отметил, что всех злоупотреблявших алкоголем украинских силовиков из зоны «АТО» собирали в группы и «отправляли в Золочев». В ротах уставного порядка проводились учебные сборы злоупотребляющих алкоголем военных. С ними проводили беседы капелланы, психологи, медики, они также занимались физкультурой и закаливанием снегом.

Сподар утверждает, что эти меры позволили «практически побороть пьянство» в нацгвардии.

Отметим, что украинские силовики регулярно попадаются на злоупотреблении алкоголем. Причем, по утверждениям военных, чаще всего в пьяном виде оказываются командиры подразделений, которые находятся на передовой.