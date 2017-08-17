Глава СБУ обвинил спецслужбы РФ в подготовке убийства «ярких» киевских политиков

«Ставится цель — убийство отдельных общественно-политических деятелей. Как правило, это должны быть какие-то яркие личности. Причем независимо от власти или оппозиции, чтобы убийство такого деятеля принесло ожидаемый для них общественный резонанс», — заявил Грицак.

Он добавил, что за последний месяц СБУ выявила три группы, которые готовили покушения. «В последнее время СБУ фиксирует существенную активизацию российских спецслужб на территории нашего государства. Подрывная деятельность проявляется во внутренней дестабилизации, в активной работе диверсионных групп, разведывательных групп, попытках совершать диверсии, террористические акты», — отметил Грицак.

Украинские официальные лица регулярно приписывают руководству России некие агрессивные намерения. В Москве обвинения Киева опровергают.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.