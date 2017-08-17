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США пообещали сбивать ракеты КНДР, выпущенные в направлении Америки и ее союзников
США намерены сбивать ракеты КНДР, выпущенные в направлении Японии, Республики Корея, а также американского острова Гуам. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис после переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии в формате «два плюс два» в Вашингтоне, передает ТАСС. Мэттис также пригрозил Пхеньяну «военными последствиями» в случае нападения на США или их союзников.
«Вместе мы сдержим и, если будет такая необходимость, разберемся с угрозой. Любое проявление враждебности будет встречено эффективным и превосходящим ответом. Наши государства продемонстрируют сплоченность нашего альянса, продолжая двусторонние действия и укрепляя взаимодействие с Республикой Корея», — указал Мэттис. «Мы призываем Северную Корею выбрать лучший путь, не предполагающий провокацию или угрозы», — сказал он. Глава Пентагона добавил, что Япония и США активизируют военное сотрудничество и продолжат реорганизацию американских ВС в Японии и на Гуаме.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп, в частности, заявил, что КНДР не следует угрожать Вашингтону, и обещал ответить на выпады «огнем и яростью, которых мир никогда не видывал». Вскоре северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США.
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