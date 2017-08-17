Киевский суд удовлетворил самоотвод государственного адвоката Януковича

Оболонский районный суд Киева удовлетворил самоотвод государственного адвоката бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталия Мешечка, сообщает телеканал «112 Украина».

"Суд считает возможным принять отказ защитника от выполнения своих обязанностей, поскольку последний указывает невозможность осуществлять дальнейшую защиту обвиняемого Януковича, ссылаясь на п. 4 ч. 4 ст. 47 статьи УПК Украины. Суд постановил принять отказ защитника Мешечка от выполнения своих обязанностей", — заявил председательствующий судья Владислав Девятко

Также суд поручил региональному центру по предоставлению бесплатной правовой помощи в Киеве «безотлагательно назначить адвоката для защиты обвиняемого Януковича и обеспечить его явку 6 сентября 2017 года в 10.00».

Ранее сообщалось, что государственный адвокат Януковича Мешечек отказался защищать бывшего украинского президента.