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Жители стран Запада не считают Россию главной угрозой безопасности
Фото: Hristo Rusev / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
При этом жители большинства из 37 стран, где проводился опрос, считают США гораздо большей угрозой, нежели Россию. Неблагоприятно воспринимают Россию 31 процент опрошенных, тогда как военную мощь Вашингтона видят угрозой своей национальной безопасности 35% опрошенных, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования Pew Research, которое проводилось в 37 странах Европы, Азии и Америки.
При этом самой опасной угрозой для себя жители разных стран считают запрещенную в России террористическую организацию Исламское государство (62%), а также изменения климата (61%) и кибератаки (51%).
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