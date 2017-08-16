На Украине будет создан тактический Центр НАТО

Заместитель начальника штаба ВМС Украины по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко сегодня в интервью изданию «Думская» заявил, что Украина рассматривает вопрос создания к концу года Центра доктрин и тактики НАТО.

«Изучается вопрос создания к концу 2017 года в ВМС Центра доктрин и тактики НАТО для обработки национальных руководств на базе соответствующих натовских», — завил Рыжов, комментируя недавние Sea Breese.

По мнению заместитель начальника штаба ВМС полагает Центр НАТО позволит улучшить подготовку офицеров украинского флота.

Вместе с тем Рыжов не стал уточнять примерную дату, когда Центр альянса может появиться на Украине.