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Саакашвили назвал дату возвращения на Украину
Михаил Саакашвили вернётся на Украину 10 сентября.
С таким заявлением выступил сам бывший губернатор Одесской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик прибудет на территорию Украины из Польши, куда 4 августа Михаил Саакашвили прибыл для участия в мероприятиях по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания. В тот же день Тбилиси через Интерпол обратился к Варшаве с просьбой предоставить информацию о местонахождении политика. Служба безопасности Украины (СБУ) и пограничная служба объявили план перехват из-за сообщений о возможном возвращении Саакашвили на Украину.
26 июля президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, который лишил украинского гражданства Михаила Саакашвили. Официальной причиной лишения гражданства стало сокрытие Саакашвили своей судимости. Политик получил украинский паспорт 30 мая 2015 году. В тот же день он был назначен главой Одесской областной государственной администрации. Эту должность Саакашвили занимал до 7 ноября 2016 года. Политик обвинил Порошенко в коррупции и в покровительстве преступным кланам. На Украине Саакашвили основал партию «Движение новых сил». В Грузии политика заочно арестовали по обвинению в растрате 5 миллионов долларов бюджетных средств на личные нужды. Саакашвили грозит 11 лет лишения свободы по четырём уголовным делам. Пост главы Грузии политик занимал с 25 января 2004 по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года.
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