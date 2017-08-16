National Interest оценил возможность конфликта между Россией и Китаем

«Ледяная тундра» вдоль дальневосточной границы между Китаем и Россией становится «горячей зоной», по мере того как обе страны развёртывают на этой территории ракеты, способные нести ядерные боеголовки, пишет в своей статье для The National Interest обозреватель Юджин Чоу. Автор задаётся вопросом, не готовятся ли эти страны, обладающие одними из самых передовых армий в мире, к войне друг с другом.

В июне этого года Россия на Дальнем Востоке, как пишет Чоу, вооружила комплексами «Искандер-М» уже четвёртую ракетную бригаду. Теперь в Восточном военном округе на российско-китайской границе бригад, оснащённых этими ракетами, в два раза больше, чем в любом другом округе.

Между тем Китай, по имеющейся информации, разместил к югу от границы с Россией межконтинентальные баллистические ракеты «Дунфэн-41».

Хотя обе страны в настоящее время, похоже, являются близкими союзниками, проводящими даже совместные учения, этот регион в прошлом был для них серьёзным источником напряжённости. Так, в 1969 году после серии столкновений, в которых не обошлось без человеческих жертв, Советский Союз и Китай чуть не начали войну друг против друга.

Однако несмотря на то, что у обеих сторон есть свои исторические и экономические интересы в этом регионе, а также на то, что нынешнее наращивание военного присутствия Москвы и Пекина можно интерпретировать как агрессивную демонстрацию силы, риска войны всё-таки нет, уверено издание.

По мнению автора статьи, наращивание военного присутствия обеих стран в регионе — это наследие существовавшей ранее напряжённости в отношениях между Москвой и Пекином, наследие военной стратегии времён холодной войны, а также результат отсутствия у России средств на строительство новой военной инфраструктуры.

В самый разгар конфликта между КНР и СССР в конце 1960-х годов Пекин опасался, что Москва может устроить одновременную атаку через Монголию и северо-восточную часть Китая. Уступая Советскому Союзу по уровню оснащённости армии, КНР тогда для сдерживания возможного нападения сделала ставку на численное превосходство и размеры своей страны. Как результат, были построены оборонительные позиции, а к югу от советской границы размещены миллионы военных.

СССР, в свою очередь, был встревожен тем, сможет ли он выстоять перед массированной атакой Китая, которая могла представлять опасность для стратегически важных позиций Москвы на востоке. Советское военное руководство считало эту угрозу настолько серьёзной, что некоторые даже задумались о размещении вдоль границы ядерных мин и нанесении превентивного ядерного удара.

Прошли годы. Угроза уже давно исчезла, а вот военная инфраструктура для подобного случая осталась, поясняет автор.

«Тот факт, что две страны могут модернизировать свои армии и усовершенствовать ракеты там, где некогда была зона повышенной напряжённости, скорее является не признаком агрессии, а демонстрацией того, насколько сблизились оба государства после окончания холодной войны. Это вновь обретённое доверие предвещает неприятности для США и их партнёров в регионе, поскольку Пекин и Москва разделяют неприязнь к лидерству Америки в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подытоживают свою статью для The National Interest обозреватель Юджин Чоу.