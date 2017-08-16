Главные события среды

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Россиян могут лишить садовых участков
Председатель профсоюза садоводов России Людмила Голосова предупредила, что чиновники смогут отнять у людей земельные участки и садовые домики из-за требования «узаконивать их по новой». Об этом сообщает Rupolit. nеt.
Ученые нашли способ связаться с инопланетянами
Члены проекта по поиску внеземных цивилизаций SETI сфокусировались на отслеживании посланий инопланетян с помощью лазеров. Об этом сообщает New Atlas.
Полторак: Украина готова к вторжению России
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил страны предусмотрел меры на случай вторжения российской армии. Согласно измышлениям чиновника, наступление может произойти в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017», которые состоятся 14-20 сентября. Об этом глава ведомства сказал в среду, 16 августа, передает агентство УНИАН.
Кизяков рассказал, почему ушел с Первого канала
Новый телевизионный сезон еще не начался, но на Первом канале уже произошло много перемен. Андрей Малахов больше не ведет ток-шоу " Пусть говорят" , его место занял Дмитрий Борисов и уже вышло несколько эфиров с его участием. В это время Малахов готовиться стать отцом, так как его супруга Наталья Шкулева беременна. Также канал покинул Александр Олешко. Теперь он будет вести шоу «Ты супер! Танцы» на телеканале НТВ.
Отец " пьяного мальчика" опроверг отказ от эксгумации
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Отец погибшего под колесами автомобиля в подмосковной Балашихе шестилетнего ребенка Роман Шимко опроверг отказ от эксгумации. Об этом он заявил " Газете.Ru".
Арестованы топ-менеджеры летного отряда " Россия"
Вести
Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя генерального директора Специального летного отряда (СЛО) " Россия" управления делами президента РФ Андрея Тюрина, обвиняемого в хищении 32 миллионов рублей при закупке оборудования.
Стало известно, где на самом деле умерла Глаголева
Актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась в Германии, а не в США, как ранее сообщали СМИ. Об этом заявил источник, близкий к семье народной артистки России, передает агентство городских новостей " Москва".
Бойцы ВСУ оставили умирать командира на поле боя
РИА Новости
Полковник спецназа Нацгвардии Украины Александр Бойко погиб из-за того, что подчиненные оставили получившего ранения командира умирать на поле боя. Об этом в среду, 16 августа, на своей странице в Facebook написала волонтер Екатерина Якимович.
Евро преодолел психологическую отметку
Курс евро на открытии торгов Московской биржи снизился на 9 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 69,96 руб. В последний раз европейская валюта опускалась ниже уровня в 70 руб. 31 июля этого года, свидетельствуют данные торгов.
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