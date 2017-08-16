Главные события среды

Россиян могут лишить садовых участков

Председатель профсоюза садоводов России Людмила Голосова предупредила, что чиновники смогут отнять у людей земельные участки и садовые домики из-за требования «узаконивать их по новой». Об этом сообщает Rupolit. nеt.

Ученые нашли способ связаться с инопланетянами

Члены проекта по поиску внеземных цивилизаций SETI сфокусировались на отслеживании посланий инопланетян с помощью лазеров. Об этом сообщает New Atlas.

Полторак: Украина готова к вторжению России

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил страны предусмотрел меры на случай вторжения российской армии. Согласно измышлениям чиновника, наступление может произойти в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017», которые состоятся 14-20 сентября. Об этом глава ведомства сказал в среду, 16 августа, передает агентство УНИАН

Кизяков рассказал, почему ушел с Первого канала

Отец " пьяного мальчика" опроверг отказ от эксгумации

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Отец погибшего под колесами автомобиля в подмосковной Балашихе шестилетнего ребенка Роман Шимко опроверг отказ от эксгумации. Об этом он заявил " Газете.Ru".

Арестованы топ-менеджеры летного отряда " Россия"

Вести

Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя генерального директора Специального летного отряда (СЛО) " Россия" управления делами президента РФ Андрея Тюрина , обвиняемого в хищении 32 миллионов рублей при закупке оборудования.

Стало известно, где на самом деле умерла Глаголева

Актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась в Германии, а не в США, как ранее сообщали СМИ. Об этом заявил источник, близкий к семье народной артистки России, передает агентство городских новостей " Москва".

Бойцы ВСУ оставили умирать командира на поле боя

РИА Новости



Полковник спецназа Нацгвардии Украины Александр Бойко погиб из-за того, что подчиненные оставили получившего ранения командира умирать на поле боя. Об этом в среду, 16 августа, на своей странице в Facebook написала волонтер Екатерина Якимович

Евро преодолел психологическую отметку