Далее:
Главное сейчас
Рамблер

Главные события среды

Россияне без дач, смерть Глаголевой и другие события дня
Фото:
Россиян могут лишить садовых участков
Председатель профсоюза садоводов России Людмила Голосова предупредила, что чиновники смогут отнять у людей земельные участки и садовые домики из-за требования «узаконивать их по новой». Об этом сообщает Rupolit. nеt.
Читать далее
Ученые нашли способ связаться с инопланетянами
Члены проекта по поиску внеземных цивилизаций SETI сфокусировались на отслеживании посланий инопланетян с помощью лазеров. Об этом сообщает New Atlas.
Читать далее
Полторак: Украина готова к вторжению России
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил страны предусмотрел меры на случай вторжения российской армии. Согласно измышлениям чиновника, наступление может произойти в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017», которые состоятся 14-20 сентября. Об этом глава ведомства сказал в среду, 16 августа, передает агентство УНИАН.
Читать далее
Кизяков рассказал, почему ушел с Первого канала
Новый телевизионный сезон еще не начался, но на Первом канале уже произошло много перемен. Андрей Малахов больше не ведет ток-шоу " Пусть говорят" , его место занял Дмитрий Борисов и уже вышло несколько эфиров с его участием. В это время Малахов готовиться стать отцом, так как его супруга Наталья Шкулева беременна. Также канал покинул Александр Олешко. Теперь он будет вести шоу «Ты супер! Танцы» на телеканале НТВ.
Читать далее
Отец " пьяного мальчика" опроверг отказ от эксгумации
скриншот
Отец погибшего под колесами автомобиля в подмосковной Балашихе шестилетнего ребенка Роман Шимко опроверг отказ от эксгумации. Об этом он заявил " Газете.Ru".
Читать далее
Арестованы топ-менеджеры летного отряда " Россия"
Вести
Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя генерального директора Специального летного отряда (СЛО) " Россия" управления делами президента РФ Андрея Тюрина, обвиняемого в хищении 32 миллионов рублей при закупке оборудования.
Читать далее
Стало известно, где на самом деле умерла Глаголева
Актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась в Германии, а не в США, как ранее сообщали СМИ. Об этом заявил источник, близкий к семье народной артистки России, передает агентство городских новостей " Москва".
Читать далее
Бойцы ВСУ оставили умирать командира на поле боя
РИА Новости
Полковник спецназа Нацгвардии Украины Александр Бойко погиб из-за того, что подчиненные оставили получившего ранения командира умирать на поле боя. Об этом в среду, 16 августа, на своей странице в Facebook написала волонтер Екатерина Якимович.
Читать далее
Евро преодолел психологическую отметку
Курс евро на открытии торгов Московской биржи снизился на 9 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 69,96 руб. В последний раз европейская валюта опускалась ниже уровня в 70 руб. 31 июля этого года, свидетельствуют данные торгов.
Читать далее
В мире Главное
Газета.Ru НТВ Reuters РИА Новости Еще 2 тега
Московская биржа Генштаб
Андрей Малахов Наталья Шкулева Александр Бойко Дмитрий Борисов Еще 7 тегов
Оставить комментарий

Последние новости