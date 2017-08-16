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Украина требует от России подробностей о задержанном диверсанте
Фото: скриншот видео
Министерство иностранных дел Украины запросило у России всю информацию, касающуюся задержания предполагаемого украинского диверсанта Геннадия Лимешко. С таким заявлением выступила официальный представитель ведомства Марьяна Беца. Её слова передаёт «Радио Свобода».
«Мы направили соответствующую ноту в МИД Российской Федерации с требованием предоставить всю имеющуюся об обстоятельствах задержания информацию», — заявила Беца.
15 августа Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Крыму украинского гражданина Геннадия Лимешко 1992 года рождения. По данным российского ведомства, предполагаемый диверсант должен был повредить линию электропередачи, поджечь лес и произвести обвал горных пород. У Лимешко были изъяты граната и пила. Мужчину задержали, когда он подпиливал опору ЛЭП. Лимешко признался, что проходил специальную подготовку в украинском военном лагере. В министерстве обороны Украины заявили, что Лимешко был уволен из рядов вооружённых сил в мае 2017 года в связи со служебным несоответствием. В Службе безопасности Украины (СБУ) задержание украинского гражданина назвали провокацией. Симферопольский суд арестовал Лимешко на два месяца. Крым вошёл в состав России по результатам референдума в марте 2014 года.
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