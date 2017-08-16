Правительственная армия Сирии начала наступление на базу США на юге арабской республики. Об этом сообщает онлайн-газета Al Masdar News.





Помимо правительственных сил, в наступлении принимают участие шиитская милиция «Хашид шааби» и афганская шиитская бригада «Лива Фатимийюн». На настоящий момент армия Сирии и проправительственные отряды захватили опорные пункты повстанческой Сирийской свободной армии . Войска приблизились вплотную к населённому пункту Ат-Танф, где расположена американская база. В лагере инструкторы США тренируют вооружённые отряды сирийской оппозиции. На момент написания новости сообщения о вооружённом столкновении между военнослужащими США и сирийской армией не поступали.

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США действует в Сирии с 22 сентября 2014 года. Дамаск не давал разрешения на военные действия и считает вмешательство иностранных государств в вооружённый конфликт на территории арабской республики незаконным.