СМИ: минфин Украины вводит жесткую экономию

Министерство финансов Украины выступило с предложением сократить или отложить в 2018 году выплату обязательных платежей в международные организации, членом которых является страна.



Об этом в среду сообщило агентство " Украинские новости".



В письме министерства, которым располагает СМИ, говорится, что " необходимо руководствоваться требованиями по оптимизации сумм взносов, их сокращением и/или отсрочкой".





Минфин отметил, что запланированные расходы должны сопровождаться " детальными расчетами и экономическими обоснованиями" , при этом они должны соответствовать " требованиям относительно жесткого режима экономии".

По данным агентства, министерство также обратилось к заграничным дипломатическим представителям Украины с рекомендацией экономить бюджетные средства путем " минимизации затрат на аренду жилых помещений и коммунальных услуг" , в том числе путем отказа от аренды жилых помещений повышенной комфортности.

