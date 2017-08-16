Савченко предложила управлять Украиной по принципам Гетманщины XVII века

«Гетманщина — это пропорциональный выбор людей во власть и их отстранение, если они не оправдают доверия народа. Я считаю, что и депутаты сегодня в нашем парламенте должны делегироваться и отзываться исключительно народом», — отметила она.

2 августа стало известно, что парламентарий работала в службе секса по телефону. Депутат пояснила, что занималась этим в 21 год за «шикарную» зарплату в 100 долларов.

В начале марта Савченко заявила, что стала бы управлять страной как «альтруистический» чилийский диктатор Аугусто Пиночет . Она также выразила готовность занять пост президента. Депутат Рады высказала мнение, что на Украине должна быть «диктатура в большей или меньшей степени просто для того, чтобы стабилизировать страну и нормализовать ситуацию».

Гетманщиной называли в XVII-XVIII веках часть казацких земель на территории современных Украины, России и Белоруссии. Также под этим термином понимаются военно-политические организации запорожских казаков в то же время.