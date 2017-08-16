Диверсанты украинских силовиков попытались продвинуться вглубь " серой зоны" (безопасная область вдоль линии соприкосновения сторон — ред.) на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, но были вынуждены отступить, шесть из них погибли, сообщили в ночь на среду в оперативном командовании ДНР.



" В 21.00 и 21.10 две диверсионно-разведывательные группы противника, численностью по десять человек каждая, предприняли попытку продвижения вглубь " серой зоны". Они действовали с двух направлений в районе населенного пункта Коминтерново" , — сказал журналистам представитель оперативного командования.



По его словам, ополченцы вынудили противника отступить, открыв по нему огонь из стрелкового оружия.



" Понеся потери в количестве шести человек, украинские диверсанты вынуждены были отступить под прикрытием огня из автоматических гранатометов и минометов, который велся с позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины" , — добавили в командовании ДНР.



Политолог Александр Асафов считает, что в самопровозглашенных ДНР и ЛНР уже приспособились к тактике Киева.





" Задача Киева — сделать жизнь в народных республиках максимально невыносимой. Это и торговая блокада, и отключение света и воды, конечно, обстрелы. Поэтому активность, связанная с диверсиями, терактами, попытками саботажа работы предприятий, разрушения инфраструктуры — для Киева это очень важный рычаг. Но за прошедшее время республики научились выживать и оказывать противодействие, что мы видим в этом сообщении: группа была почти полностью уничтожена. Хотя они работали под прикрытием гранатометов и минометов, они потеряли много диверсантов" , — сказал Александр Асафов в эфире радио Sputnik

Эксперт объяснил тактику Киева целями украинского руководства.



" В руководстве Украины не раз говорили, что претендуют на земли и ресурсы Донбасса, а люди им не нужны. Поэтому они хотят людей либо уничтожить, либо заставить бежать со своей земли, либо подчиниться. Но они понимают, что подчинения не будет. Поэтому речь идет о максимальном запугивании. Ну и еще экономическая задача — максимально подавить любые ростки жизни в республиках, чтобы поставить их на колени, как выражаются в Киеве" , — сказал Александр Асафов.





Ранее о росте числа провокаций в Донбассе, организованных украинскими силовиками, рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин . Он сообщил, что в городе Курахово, находящемся под контролем ВСУ, готовят украинских диверсантов для заброски на территорию Донецкой народной республики и организации террористических актов.

Александр Асафов оценил процесс и результаты такой подготовки.



" К этим диверсантам относятся, как к пушечному мясу. Задачи им ставятся зачастую идиотские. Вот крымский пример: человек с ножовкой пошел на полном серьезе пилить ЛЭП. Это не ценный ресурс, этих людей не берегут, поэтому и сама подготовка имеет базовый уровень. Похожую тактику используют представители запрещенной в России группировки " Исламское государство". Формально они провозглашают всех своих боевиков героями, но тактически и стратегически те, кто занимается подготовкой, заранее учитывают большой процент потерь своего контингента" , — отметил Александр Асафов.



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