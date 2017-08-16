Украинский пенсионер подкладывал георгиевские ленты в конфеты Roshen

В Днепре (бывший Днепропетровск) полиция задержала 66-летнего мужчину, который в супермаркете подкладывал листовки с георгиевскими лентами на полки с конфетами Roshen. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

В тексте его листовок говорилось, что, приобретая эти сладости, покупатели «оплачивают убийства граждан Украины, которые не подчинились неонацистской хунте».

Пенсионера прозвали «таинственным мстителем». Им заинтересовались даже в Службе безопасности Украины , сотрудники которой прибыли на место его задержания. Мужчину долго не удавалось задержать, поскольку он очень быстро распространял листовки и скрывался из магазина.

В итоге на задержанного составили протоколы по статьям об изготовлении и пропаганде георгиевской ленты и заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. Ему грозит штраф в 850–2550 гривен (примерно от двух до шести тысяч рублей).

На Украине с 15 июня действует закон, запрещающий георгиевскую ленту. За публичное использование, демонстрацию или ношение ленты или ее изображения гражданам грозят штрафы с конфискацией ленты. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом.