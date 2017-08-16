Деньги на «стену» Яценюка получала уборщица

Антикоррупционное бюро Украины подозревает, что три фирмы-генподрядчика работ по проекту «Стена» использовали для отмывания средств субподрядчика ООО «Кот-Трейд», директором которой оказалась уборщица. Об этом пишет « Украинская правда ».

В статье под названием «Коррупционные дыры в " Стене Яценюка"» приводится текст постановления Соломенского суда Киева об аресте имущества в данном деле. В котором говорится, что в ООО «Кот-Трейд» не было зарегистрировано никаких работников, кроме директора, что дает основания считать, что фирма является фиктивным предприятием. Более того во время допроса директор ООО «Кот-Трейд» заявила, что работает уборщицей. За 500 гривен она якобы выдала доверенность незнакомцу на осуществление действий от своего имени.

Седьмого августа СМИ сообщили о планах Киева потратить в этом году на строительство стены на границе с Россией порядка одного миллиарда рублей. По словам главы Государственной пограничной службы Украины Петра Цигикала, на данный момент уже обустроено 274 км противотанковых рвов, 47 км контрольно-следовых полос и 84 км ограждений.