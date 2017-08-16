Пенс назвал Западное полушарие одним из приоритетов для США



Правительство США придает особое значение развитию отношений со странами Западного полушария. Об этом заявил во вторник вице-президент США Майкл Пенс , выступая в здании Фондовой биржи Буэнос-Айреса.

" Наше Западное полушарие является одним из ключевых приоритетов для нашей администрации" , — сказал он. " Процветающая Латинская Америка означает более процветающие Соединенные Штаты" , — добавил Пенс.



По его словам, в прошлом году объем " двусторонней торговли США внутри Западного полушария составил $1,6 трлн". " Мы экспортируем нашим соседям в Западном полушарии больше, чем во все страны Азии вместе" , — отметил вице-президент.



Он также высоко оценил экономические реформы, которые провели некоторые страны региона, в том числе Аргентина. По его мнению, " смелая программа реформ" , которую внедряет президент Маурисио Макри, " трансформирует экономику республики" и " восстанавливает репутацию Аргентины в мире".



" Сегодня президент Макри и я продолжили обсуждение расширения торговли сельскохозяйственной продукции между США и Аргентиной. И я могу сказать, что мы близки к заключению соглашения, от которого выиграют американские производители свинины и аргентинские потребители, ради укрепления торговых отношений между нашими странами" , — сказал Пенс. Ранее на пресс-конференции он сообщил, что на встрече с Макри также обсуждались поставки говядины и лимонов из Аргентины в США.



Вице-президент США прибыл в Буэнос-Айрес в понедельник в рамках своего латиноамериканского турне, в которое, помимо Аргентины, вошли Колумбия, Чили и Панама.